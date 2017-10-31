Köy mezarlığındaki musalla taşı, 'tarihi yazıt' çıktı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde yürütülen kültür envanteri çalışmaları sırasında Karapınar köyü mezarlığında bulunan musalla taşının, Ortaçağ\'dan kalma tarihi mermer yazıt olduğu belirlendi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Uzunköprü Belediyesi\'nin desteğiyle ilçenin arkeolojik kültür envanterinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Burçin Erdoğu, yüzey araştırmaları sırasında Uzunköprü\'ye bağlı Karapınar Köyü\'ndeki mezarlıkta bulunan musalla taşının, yazıtlı mermer parçası olduğunun belirlendiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Tarihe tanıklık edecek ender bir kültür mirası olan yazıtlı mermer parçası fotoğraflanıp kayıt altına alınmış ve Edirne Arkeoloji Müzesi\'ne gerekli bilgiler verilmiştir. Müze müdürlüğünün eser nakil izniyle Karapınar Köyü\'ndeki köy mezarlığında musalla taşı olarak kullanıldığı tespit edilen yazıtlı mermer parçanın gerekli bilimsel inceleme ve değerlendirilmeleri yapılıncaya kadar koruma altına alınmak üzere Uzunköprü Kent Müzesi\'ne nakli yapılmıştır. Uzunköprü Belediyesi tarafından temin edilen özel bir araç ve gerekli personel ile arkeolog Cüneyt Akgün gözetiminde Uzunköprü Kent Müzesi bahçesine nakledilen 110 santimetreye 127 santimetre boyutlarında ve yaklaşık 300 kg ağırlığındaki mermer yazıtın gerekli temizleme ve restorasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemlerden sonra mermer yazıtın üzerinde bulunan yazının harflerin tek tek ortaya çıkarılması ile uzmanlar tarafından daha detaylı bilgilere ulaşılacaktır. Yapılacak incelemeler sonucunda hangi döneme ait olduğu kullanım amacı ortaya çıkartılacaktır.\"

Prof.Dr. Burçin Erdoğu, tarihi yazıtla ilgili çalışmaların arkeolog Cüneyt Akgün gözetiminde sürdüğünü belirtti.



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