'Köy komünü' davası beraatla bitti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde KCK adına köy komünü kurdukları, Kobani için yardım gönderdikleri gerekçesiyle dört ay tutuklu kalıp "silahlı örgüt üyeliği"nden yargılanan 18 köylü beraat etti. Tutuklu kalan köylüler tazminat davası açabilecek.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Karayazı'da ilçesinde, 11 Mayıs 2015’te Muhammed Fadullah Kamış’ın evinde yapılan aramada, “1. Bölge Komisyon” diye başlayıp “Saray Mahallesi” diye biten bir evrak bulundu. Evraka göre ilçede üç bölge komisyonu kurulmuş ve 18 ayrı köy bu üç komisyonun sorumluluğuna verilmişti. Bu komisyonların köylülerden oluşan üye ve encümenleri adı altında kimi isimler sıralanmıştı. Savcılık, bu komisyonların KCK Sözleşmesi’nde anılan köy komünleri yapılanması olduğu sonucuna vararak, ilçe belediye meclisinde üyelik yapan ve HDP üyesi olan 18 köylüyü gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde, Ahmet Kaya’nın fotoğrafı ve “Newroz piroz be” (Nevruz kutlu olsun” yazılı atkı, Abdullah Öcalan’ın bir fotoğrafı ve Suriye’de öldürülen iki YPG’linin fotoğrafının olduğu duvar saati çıktı.

Şüphelilerden Mahmut Polat, komisyonların köylerdeki düzeni sağlam amacıyla kurulduğunu, HDP’nin ilçe binasında toplantı düzenlediklerini, bir faaliyette bulunmadıklarını, yalnızca Kobani’ye yardım kampanyası çerçevesinde köylerde para toplandığını, kendisinin de yardımda bulunduğunu söyledi. Polat, öldürülen YPG’linin cenazesine, akrabası olduğu için katıldığını ifade etti. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP’li olan diğer şüpheliler komisyondan haberdar olmadıklarını kaydetti. Buna rağmen on köylü “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine kondu. Köylüler 4 Eylül 2915’ten 3 Aralık 2015’e kadar tutuklu kaldı.

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, geçen 24 Aralık’ta beraatle bitti. Mahkeme heyeti, köy komitesinin devlet otoritesini zayıflatarak yeni bir düzen kurmaya yönelik olduğu iddiasına ve Kobani’ye toplanan yardımın PKK’ya da YPG’ye gönderildiğine ilişkin yeterli bir delilin bulunmadığını kaydetti. Üç ay boyunca tutuklu kalan köylülerin tazminat davası açabilecekleri ifade edildi.

Köylülerin avukatı Celal Zonguldak, “Tamamen siyasi ve konjonktürel bir operasyondu. Bu vatandaşlar dört ay boyunca tutuklu kaldılar. Seçimden sonra dava beraatle sonuçlandı. Türk yargısı için çok yazıktır” dedi.