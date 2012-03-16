Kovboy Elvis'e rekor fiyat

T24 - ABD'li ünlü ressam, film yapımcısı ve yayıncı Andy Warhol'un Elvis Presley'i kovboy olarak tasvir ettiği tablosu, 9 Mayıs'ta New York'ta açık artırmada satılacak.

Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılacak açık artırmada Warhol'un “Double Elvis” (Ferus Type) adlı tablosunun 30-50 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Warhol, Elvis'in 22 tablosunu yapmıştı. Bu tablolardan 9'u çeşitli müzelerde sergileniyor.

“Pop Art'ın babası” olarak tanınan Warhol'un 1963-64 yıllarında yaptığı “Self-Portrait (Otoportre)” adlı tablosu, geçen yıl 38,4 milyon dolara satılmıştı.

Warhol, 1987 yılında 58 yaşında yaşamını yitirmişti.