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Kültür-Sanat

Kovboy Elvis'e rekor fiyat

Tablo, 1963 yılında Los Angeles'taki Ferus Galeri'de sergilenmişti.

16 Mart 2012 00:10

 

T24 - ABD'li ünlü ressam, film yapımcısı ve yayıncı Andy Warhol'un Elvis Presley'i kovboy olarak tasvir ettiği tablosu, 9 Mayıs'ta New York'ta açık artırmada satılacak.
 
Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılacak açık artırmada Warhol'un “Double Elvis” (Ferus Type) adlı tablosunun 30-50 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
 
 
 
Warhol, Elvis'in 22 tablosunu yapmıştı. Bu tablolardan 9'u çeşitli müzelerde sergileniyor.
 
“Pop Art'ın babası” olarak tanınan Warhol'un 1963-64 yıllarında yaptığı “Self-Portrait (Otoportre)” adlı tablosu, geçen yıl 38,4 milyon dolara satılmıştı.
Warhol, 1987 yılında 58 yaşında yaşamını yitirmişti.

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Tablo1963 yılında Los Angelesi Ferus Galeri

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