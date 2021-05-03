Meryem Uzerli'nin başrolde yer aldığı Kovan filmi, 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde gösterildi.

Yönetmen Eylem Kaftan, Doğu Karadeniz’de gerçek bir hikâyeye dayanan ve insanın doğadan kopuşunu anlatan Kovan filmiyle Rus izleyicinin karşısına çıktı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Kovan filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Kaftan, festivali ve Rus kültürünü değerlendirdi.

Anne tarafından Kafkasya kökenli olduğu için Rus sineması, edebiyatı, sanatı ve kültürünün kendisine yabancı olmadığını belirten Kaftan, Rus yapımcılarla çalışmak istediğini ifade etti.