Kovalamaca arefeden başladı

T24 - Bursa'da ahıra bağlanırken sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana yaklaşık 2 saatlik uğraşının ardından uyuşturucu iğne yardımıyla yakalandı.
Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde oturan İsmail Kurt, Kurban Bayramı'nda kesmek için akrabalarıyla ortak aldığı 150 kilo ağırlığındaki danayı ahıra bağlamak isterken, ipin kopması sonucu, elinden kaçırdı.
Sahipleriyle mahalle sakinlerini ve belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saat uğraşı sonunda dana, boş bir alanda sıkıştırıldı.
Belediye ekipleri tarafından tüfekle atılan uyuşturucu bir iğneyle etkisiz hale getirilen dana, yeniden ahıra götürülerek, bağlandı.