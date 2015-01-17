'Kouachi kardeşler Müslümanların yüzünü ağarttınız'

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yapan Genç Müslümanlar Derneği, Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo dergisine baskın düzenleyen Kouachi kardeşlerin Müslümanların yüzünü ağarttığını belirtti.

Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Ebabekir Karakaş, "Kuaşi kardeşlere diyoruz ki; sizler bu saldırı ile biz Müslümanların yüzlerini ağarttınız. Rabbim de sizlerin yüzünü ahrette ağartsın, şehadetinizi kabul etsin inşallah" dedi.

'Davutoğlu zalimlerle kol kola girdi'

DHA'nın haberine göre, Charlie Hebdo dergisine yayımlanan karikatürlerin, Müslümanlar için baskında öldürülen 12 kişinin acısından daha ağır ve incitici olduğu kaydeden Ebabekir Karakaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Paris'teki yürüyüşe katılmasını da 'zalimlerle kol kola girmek' diye niteledi.

Ebabekir Karakaş, katliamı gerçekleştiren ve kaçtıkları yere düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen Cherif ve Said Kuaşi kardeşler için de şöyle dedi: "Diyoruz ki, ey Batı, ey Batıya taşeronluk yapan içimizdeki Fransızlar, ey batıya şirin gözükmek için onlarla saf tutanlar ve saldırıyı kınama yarışına girenler. İyi bilin ki ifade hürriyetinizin sınırı yoksa, bizim sınırsız eylem yapma hürriyetimize kendinizi hazırlayın. 2015 yılında Allah ve Resulünü canından çok seven ve ona sadakatini canı ile ödeyen zamanımızın Muhammed b. Meslemi Kuaşi kardeşler diyoruz ki; sizler bu saldırı ile biz Müslümanların yüzlerini ağarttınız. Rabbim de sizlerin yüzünü ahrette ağartsın. Sizi Allah'ın Resulüne komşu yapsın ve rabbim şehadetinizi kabul etsin inşallah."

Basın açıklaması yapılırken, meydanda toplanan grup sık sık tekbir getirdi. Gruptakiler, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla hem Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu, hem de Charlie Hebdo dergisi ve ona destek olanlar eleştirildi.