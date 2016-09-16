Kotun tarihi yeniden yazılabilir; 6 bin yıllık parça bulundu

Peru'nun kuzey sahillerindeki Huaca Prieta tepesinde, 6 bin yıllık kot kumaşı buldu.

Sputnik’in haberine göre; günümüzün en çok tercih edilen giyim ürünlerinden kot pantolonlar, sanılandan çok daha uzun bir geçmişe sahip olabilir. Peru'daki Huaca Prieta tepesinde bulunan bir kumaş parçasında incelemeler yapan biliminsanları kot pantolon boyamada kullanılan indigo (çivit) pigmentlerine rastladı.

En az 6 bin yıllık olduğu belirtilen kumaşta, indigonun temel bileşenleri olan indigotin ve indirubin olduğu kaydedildi.

Daha önce de Mısır'da dünyanın indigo içeren en eski kumaş olduğu sanılan 4 bin yıllık bir kumaş parçası bulunmuştu.