Kötü sosyo-ekonomik koşullar ömrü kısaltıyor

İngiliz tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre niteliksiz işgücü olarak çalışmak ya da düşük eğitim düzeyi gibi olumsuz sosyo-ekonomik koşullara sahip kişiler, iyi şartlara sahip kişilerden ortalama olarak 25 ay daha kısa yaşıyor.

Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya'da yapılan 48 araştırmanın verilerinin incelenmesiyle ortaya çıkan sonuçlara göre, sosyo-ekonomik koşullar ömrü aşırı alkol tüketimi ve aşırı kilolardan kat be kat fazla kısaltıyor. Toplanan verilere göre aşırı alkol tüketimi ömrü ortalamada 6 ay kadar kısaltırken, aşırı kilolar ise ortalamada ömrün 8 ayını çalıyor.

Söz konusu analiz, sosyal eşitsizlikler ve sağlık durumu arasındaki bağlantıyı inceleyen ve AB Komisyonu'nun finanse ettiği Lifepath adlı araştırma projesinin bir parçasını oluşturuyor.

"Çözüm siyasette"

Londra'daki UCL Üniversitesi'nden Mika Kivimaki "Eğitim, gelir düzeyi ve mesleğin sağlığı etkilediğini biliyoruz, ancak bunun ne denli büyük anlam ifade ettiğini ölçen çok fazla araştırma yok" şeklinde konuştu. Kivimaki ve meslektaşları sosyo-ekonomik koşulların yerel, ulusal ve uluslararası politikalarla etkili bir şekilde iyileştirilebileceğini bunun ise sigarayı bırakma desteği veya beslenme tavsiyeleri gibi kullanılan birçok yöntemden çok daha etkili olacağını savundu.

Lifepath projesinin müdürü Paolo Vineis de bir kişinin sahip olduğu sosyo-ekonomik statüsünün yaşam boyu değişmeden kalabileceğine dikkat çekerek bu durumun kişi için "tehlikeli koşullar" oluşturabileceği uyarısını yaptı.

Araştırmacıların değerlendirmelerine göre ömrü en fazla kısaltan, 4,8 yılla sigara kullanımı. Ömrü önemli ölçüde kısaltan iki diğer etken ise 3,9 yılla diyabet hastalığı ve 2,4 yılla hareketsizlik.

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AFP,BW/BK