Kötü hava verimliliği artırıyor

Harvard ve North Carolina üniversiteleri tarafından yapılan araştırma, iş günlerinde ne kadar fazla yağmur yağarsa çalışanların da o kadar işlerine motive olduklarına işaret etti. Güneşli havaların ise kapalı havalara zıt bir etki oluşturduğu ifade edildi. Araştırmada yer alan Harvard Law School öğretim üyesi Jooa Julia Lee, 'yağmur etkisiyle ortaya çıkan çalışkanlığın kar için de geçerli olduğunu' söyledi.

Applied Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, Tokyo'daki orta ölçekli bir bankadan 2.5 yıl boyunca elde edilen verile kullanıldı. Çalışanların ve diğer personelin görevleri hakkında girdikleri veriler analiz edilerek, bir işi ne zaman tamamladıkları ve diğerine ne zaman başladıkları kontrol edildi.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, sonuçlar, Tokyo'nun hava şartlarıyla çalışanların iş düzeni hakkında net bir bağlantı ortaya çıkardı. Yağışlar arttıkça, işleri tamamlama süresi kısaldı. Veriler, yağmurlu havalarda üretkenliğin ortalama yüzde 1.3 arttığını gösterdi. Çalışan başına çok yüksek bir artışa işaret etmese de, kötü havaların yıllık 937 bin dolar kar artışı sağlayabildiği belirtildi.

İkinci denemede doğrulandı

New York Times'da yer alan habere göre, bilim insanları Tokyo'da elde edilen sonuçları desteklemek için ikinci bir araştırma gerçekleştirdi. çevrimiçi bir anket düzenledi.ABD'nin farklı eyaletlerinden ankete katılan 329 kişiye, bir makaledeki hataları bulup düzeltmeleri için 30 dakika verildi.

Katılımcıların performanslarını bulundukları bölgelerdeki hava koşullarıyla karşılaştıran bilim insanları, en fazla düzeltmeyi yapan katılımcılar ile kötü hava arasında doğrudan bağlantı olduğunu belirledi.

Öte yandan, kapalı ve yağmurlu havanın geçerli olduğu bölgelerde ankete katılanlar güneşli havalarda çekilen etkinliklere ait fotoğraflara baktıklarında performans düşüklüğü yaşadı. Dr. Lee, bu durumun güneşli havanın dikkat dağıtıcı özelliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Lee, araştırmada elde edilen sonuçların yaratıcılık gerektiren işlerden çok fiziksel işlerde daha geçerli olduğuna dikkat çekti.