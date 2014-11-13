Olumsuz eleştiri zekice bulunuyor

Harvard Business School'da ve Central Michigan Üniversitesi’de yapılan araştırmalar, negatif yorumların pozitif yorumlardan daha ‘akıllıca’ bulunduğunu ortaya çıkarttı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Wired dergisinden Clive Thompson'un makalesi, sosyal medyada da benzer bir kanının bulunduğunu söylüyor. Twitter ya da Facebook'ta bir konuda olumsuz olarak eleştiri yapılan kişiler daha çok takip ediliyor ve akıllı bulunuyor.

'Kötü yorumlar zekice bulunuyor'

Harvard Business School’dan araştırma direktörü Teresa Amabile, geçmiş yıllarda bu konuda ilginç bir araştırmada bulundu.

Amabile, aynı yazar tarafından kaleme alınmış iki kitap eleştirisi seçti. Eleştirilerden biri negatif, diğeri pozitifti. Amabile, yazarın kimliğini saklayarak 55 kişiden oluşan bir araştırma ekibine, her iki makaleyi de okumalarını ve hangisinin yazarının daha 'işine hakim' olduğunu değerlendirmelerini istedi. Katılımcıların çoğu, negatif olarak yazılmış kitap eleştirisini yazan kişinin çok daha zeki olduğunu düşündüklerini söyledi. Oysa her iki makaleyi de yazan aynı kişiydi.

Daha sonra Central Michigan Üniversitesi’den psikolog Bryan Gibson 117 öğrenci üzerinde yaptığı bir araştırmada, kısa bir film gösterimi yaptı ve film hakkındaki eleştirileri topladı. Grubun bir kısmı ne olursa olsun filmden olumlu bahsetmek, diğer kısmı ise olumsuz bahsetmek üzerine önceden anlaşmıştı. Eleştiriler jüriye sunuldu ve negatif yorumları yapan kişilerin jüri tarafından ‘işinin ehli’ olarak değerlendirildiği ortaya çıktı.