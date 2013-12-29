Kötü anılar silinebilir mi?

Bilim insanları, kötü anılardan kurtulmak için elektrokonvülsif tedavinin işe yarayacağını belirtti. Depresyon hastaları üzerinde yapılan deneyler, elektroşok tedavisinin kötü anıların zihinde yeniden oluşturulmasını bozduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, son yıllarda fareler üzerinde yapılan deneylerde düşünce transferinden korku dolu anıları silmeye kadar birçok atılıma imza attı. Yeni bir araştırma, istenmeyen anılardan kurtulmak için şok terapisinin de işe yarayabileceğini ortaya koydu.

Hollanda’nın Radboud Üniversitesi’nden Marjin Kroes ve ekibi, beynimizdeki hafıza depolarında yatan anıları hatırlamamız için, anıların yeniden sinirlere aktarılması gerektiğini; ‘hafızanın yeniden birleştirilmesi’ adını verdikleri ve mükemmel olmaktan uzak bu sürecin, anıları insanları yanıltan bir şekilde geri getirdiğine inanıyor.

Araştırmacılar, bir zamanlar elektroşok terapisi olarak bilinen elektrokonvülsif tedavi (ECT) kullanarak, hafızanın yeniden birleştirilmesi sürecini bozmayı amaçlayan bir deney gerçekleştirdi. Böylece, depresyon hastalarının rahatsız edici veya istenmeyen anılarının yok edilmesi amaçlandı. Başarılı olunması halinde, araştırmacılar bir gün travma, psikiyatrik bozukluklar ve madde bağımlılığını tedavi edebileceklerini düşünüyor.