T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kot taşlama işçileri için 'Sesimiz Nefesimiz'

'Çöl akciğeri hastalığı' hasrası olan kot kumlama işçileri için ''Sesimiz Nefesimiz'' adlı dayanışma konseri düzenlendi.

09 Mart 2009 02:00

''Çöl akciğeri hastalığı'' olarak da adlandırılan ''Silikozis'' hastası kot kumlama işçileri için ''Sesimiz Nefesimiz'' adlı dayanışma konseri düzenlendi.

Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi tarafından düzenlenen konser, 11 Mart Çarşamba günü Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezinde yapılacak.

Şebnem Sönmez'in sunuculuğunu yapacağı konserde Arif Sağ, Cahit Berkay, Mor ve Ötesi, Emrah Karaca, Kardeş Türküler, Anadolu Ateşi oyuncuları sahne alacak.

Konser biletleri, Biletix noktalarında ve ''www.biletix.com'' internet adresinden satılıyor. Konserden elde edilecek tüm gelir, ''Silikozis'' hastalarının tedavi ve hukuki giderleri için harcanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24