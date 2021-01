'Köstebek' ve 'Küçük Trampetçi Kız' gibi unutulmaz eserleri kaleme alan casusluk romanlarının usta ismi John le Carré hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Birçok unutulmaz casusluk romanının Britanyalı yazarı John le Carré, hayatını kaybetti.

'Casusun Mirası', 'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain' ve 'Güvercin Tüneli' gibi eserlerin 89 yaşındaki yazarının 12 Aralık'ta zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

le Carré'ın hayatını kaybettiğini duyuran yayımcısı, "O, İngiliz edebiyatının tartışmasız deviydi. Soğuk savaş dönemine damga vurdu ve onu takip eden yıllarda da korkusuzca güç sahiplerine gerçekleri söyledi" dedi.

le Carré, yıllarca dünyanın çeşitli ülkelerinde en çok satan kitaplar listesinden inmeyecek kitaplarını yazmadan önce kendisi de bir istihbarat memuruydu. le Carré, ilk üç kitabını yazarken MI5 ve MI6'da çalışıyordu. Üçüncü kitabı The Spy Who Came in from the Cold'un (Soğuktan Gelen Casus) büyük başarısının ardından 1963'te istihbarattaki görevini bırakıp tamamıyla yazarlığa odaklanma kararı vermişti.

NPR'a göre le Carré'ın yarattığı karakterleri unutulmaz yapan "normallikleriydi". En tanınan karakteri George Smiley; kısa, hafif göbekli ve kötü giyinen bir istihbarat çalışanıydı. James Bond'un aksine güçlü casus cihazları yoktu. Smiley, yavaş ama sistemli çalışan çok zeki bir ajandı.

le Carré'ın eserleri onlarca farklı dile çevrildi. Birçok kitabı film ve dizilere konu oldu. Britanyalı yazarın birçok eseri Türkçeye da kazandırıldı.