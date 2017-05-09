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Yaşam

'Kostak' profesyonel yürüteçle yuvasına döndü

Kostak'ın tedavisi Ankara'da sürdürülmüştü

09 Mayıs 2017 15:28

Kırıkkale'de, araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak", Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuştu.

Arka ayaklarını kullanamadığı için sürünen, kendisine sahip çıkan Mehmet Köksal'ın pazar arabasından yaptığı yürüteçle yürümeye çalışırken haberi yapılan Kostak'a, başkentte özel bir klinikteki bir dizi tedavi ve ameliyatın ardından profesyonel yürüteç verildi. Pazar arabasından kurtulan Kostak, Ahılı köyü girişindeki yuvasına döndü.

 

"Köpeğimiz artık sürünmekten kurtuldu"

 

Sevincinin biraz buruk olduğunu anlatan Mehmet Köksal,"Ben onun koşa koşa gelmesini isterdim, olmadı, kaderi böyleymiş. Bundan sonraki hayatında beraberiz. Ankara'da tedavi sürecinde öncelikle MR'ı çekildi. Ameliyat oldu ancak tedavi süreci geçtiği için bir şey yapamadılar. Klinikteki doktorlara ve bu yürüteci veren yardımsever vatandaşa teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Köpeğimiz artık sürünmekten kurtuldu, daha rahat hareket edebileceği profesyonel bir yürütece kavuştu. Ona burada yuva da yaptım. Bundan sonra bu benim evladımdır. Her türlü yardımda bulunup ona bakacağım." ifadelerini kullandı.

Kostak'ın geçirdiği kaza sonucunda omuriliğinde baskı oluştuğunu ve felç kalacağını ifade eden Köksal, köpeğin tedavisine geç kalındığı için yürüteç olmadan yürüyemeyeceğini vurguladı.

 

"Klinik ücretini karşılamak için imkanım yok"

 

Klinik ücretinin ödenmediğini, 5 bin liranın ödenmesi gerektiğini belirten Mehmet Köksal, "Klinik ücretini karşılamak için imkanım yok. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Bu ücreti benden talep etmediler ancak bu 5 bin liranın ödenmesi gerekiyor. Ben insanlara merhameti ve hayvan sevgisini biraz olsun aşılayabildiysem, en büyük ödül odur bana. Hayvan sevgisi insan için çok önemlidir. Hayvan sevgisi olmayanın ruhunun yarısı eksiktir." dedi.

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