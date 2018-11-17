Kosova'da trafik kazasında Türk büyükelçi yaralandı

Kosova'nın başkenti Priştine ile Gilan şehri arasında meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yaralıların bulunduğu Kosova Üniversitesi Klinik Merkezini ziyaret eden Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç aracın karıştığı kazada 3 kişinin öldüğünü ve birisi ağır 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Büyükelçi Kıvılcım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Mustafa, "Büyükelçinin durumu iyi. Sağ kolundan yaralandı. Kendisiyle iletişime geçtik. Biraz ağrısı var ancak genel olarak sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Mustafa, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.