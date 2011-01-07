-KÖŞK'TEN ''DIŞİŞLERİ KONUTU'' AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Pembe Köşk'te onarım yapılamaması ve binanın ikametgah olarak kullanılamayacağının uzmanlarca belirlenmesinin ortaya çıkardığı zorunluluk nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı Resmi konutunun, Cumhurbaşkanı'na tahsis edildiği bildirildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı için ayrı bir resmi konut kiralanmasıyla ilgili olarak son dönemde yapılan bazı yorum ve eleştirilerin gerçekleri yansıtmadığı vurgulanarak, yorumların üzüntüyle karşılanmakta olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanlarının ikameti için kullanılan Pembe Köşk'ün geçmiş dönemlerde belirli oranlarda tadilat gördüğünün ifade edildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün göreve başlamasından sonra uzmanlardan oluşan komisyonun Ekim 2000'de başlayıp Şubat 2001'de tamamlanan tadilat sırasında Pembe Köşk'ün ortasında bulunan süs havuzunun binanın mimarisine ve statiğine aykırı olarak yüzme havuzuna çevrilmesi ve binanın üstünün kapatılması sonucunda oluşan nemin, Köşk'e zarar verdiğini saptayarak ''yorgun ve bakımsız'' bulunan 1932 tarihli binanın ikametgah olarak kullanılamayacağına karar verdiği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Bu konuda gazetelerde çıkan haberler üzerine 16 Temmuz 2009 tarihinde yapılan bir basın açıklamasıyla bu hususlar kamuoyuna duyurulmuş ve Pembe Köşk'te tadilat yapılamaması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Dışişleri Resmi Konutunda ikamet etmeyi sürdürdüğü bildirilmiştir. Esasen kamuya ait binaların önem ve öncelikler göz önünde bulundurularak tahsis amaçlarında değişiklikler yapılması da yerleşik uygulamalardandır. Örneğin bugün Başbakanlık Konutu olarak kullanılmakta olan bina da Dışişleri Bakanlığı Konutu olarak inşa edilmiş olup, prestijli konumu ve temsil-ağırlamaya uygunluğu nedeniyle zamanında Başbakanlığa devrolunmuştu. Belirtilen nedenlerle, Pembe Köşk'te onarım yapılamamasının ve binanın ikametgah olarak kullanılamayacağının uzmanlarca belirtilmesinin ortaya çıkardığı zorunluluk nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Dışişleri Bakanlığı arasında 3 Temmuz 2009 tarihinde yapılan bir protokolle, Dışişleri Bakanlığı resmi konutunun Sayın Cumhurbaşkanının ikametine tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, diğer ülkelerde olduğu gibi ve diplomatik teamüller uyarınca, özellikle yabancı üst düzey heyetlerin ağırlanması ve temsil, ağırlama ve resmî amaçlarla düzenlenecek diğer etkinlikler için, devlet geleneğine ve saygınlığına uygun, yabancı misafirlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına yakışacak şekilde ağırlanacağı bir mekanın Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu olarak tahsis edilmesi, Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden bu yana devam eden bir uygulamadır. Devlet temsili ve itibarının gereği olarak, Dışişleri Bakanlığı için bu şartlara uygun ayrı bir resmi konut kiralanması zarureti doğmuştur. Nitekim, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu devlet teamüllerimizde en fazla yabancı konuk ve heyetlerin ağırlandığı bir mekandır. Devletimizin temsilinde müstesna bir yere sahip olan Dışişleri Bakanlığı için yukarıda belirtilen sebeplerle ayrı bir resmi konut kiralanması zaruretiyle ilgili olarak son dönemde yapılan bazı yorum ve eleştiriler gerçekleri yansıtmamakta ve üzüntüyle karşılanmaktadır.''