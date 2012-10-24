Köşk yarışı anketinde Erdoğan, Gül'ün 0,4 puan gerisinde kaldı!

Siyasal İletişim Ofisi’nin (SİLO) yaptığı "Türkiye Siyasal Durum Araştırması" anketine katılanların yüzde 20,7'si Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, yüzde 20,3'ü de Başbakan Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.

SİLO'nun yaptığı "Türkiye Siyasal Durum Araştırması" çarpıcı sonuçlar verdi. "Cumhurbaşkanı kim olsun" sorusuna verilen yanıtta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzde 20.7 oy oranıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde yer aldı.

Siyasal Durum Araştırması, 1-9 ekim tarihleri arasında 17 il merkezi ve kırsal kesimi kapsayacak şekilde, tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 2 bin 23 kişiyle anket yoluyla yapıldı. Adnan Keskin'in Taraf gazetesinde yayımlanan haberinde yer alan o araştırmadan çıkan bulgular şöyle:

Ankete katılan deneklerin yüzde 24.8’i “Kendinizi siyasal- ideolojik olarak nasıl tanımlarsınız” diye sorulan açık uçlu soruya Atatürkçü, yüzde 16.9’u milliyetçi, yüzde 7.7’si de İslamcı cevabını verdi. Bunları sırasıyla demokrat ve sosyal demokrat (7.3), muhafazakâr (6.9), dindar (6.8) ile muhafazakâr demokrat (4.8) tercihleri izledi.

AKP’de en ağırlıklı siyasal eğilim milliyetçilik (15.8) ile muhafazakârlık (15.3) olarak tesbit edildi. Sonuçlar, CHP’lileri ağırlıklı olarak Atatürkçü (55) ve sosyal demokrat (12) dünya görüşlülerin, MHP’lileri ise çoğunlukla milliyetçi (53.5) ve Atatürkçülerin (20.9) oluşturduğunu gösterdi.



Gül, Erdoğan dışında isim yok



Katılımcılara açık uçlu kimin cumhurbaşkanı olmasını istedikleri soruldu. Abdullah Gül (20.7) ile Recep Tayyip Erdoğan (20.3) birbirine yakın sonuçlar elde ederken, bu iki ismin dışında tesbit edilen isimler, kayda değer rakamlara ulaşamadı.

Parti tercihlerine göre AKP seçmeni, yüzde 45.5’lik oranla ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada da yüzde 32.9’luk oranla Abdullah Gül ismini ön plana çıkardı.

CHP seçmeni ilk sırada yüzde 13.9 Kemal Kılıçdaroğlu, MHP seçmeni de ilk sırada yüzde 16.4’le Abdullah Gül ismine işaret etti. BDP seçmeni ise yüzde 16.7 ile Selahattin Demirtaş derken, yapılacak seçimlerde kararsız/oy vermem diyenler de Abdullah Gül’den yana tercih kullandı.



Bugün seçim olsa...



“Bugün bir genel seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna denekler sırasıyla AKP (38.3), CHP (20.3), MHP (11.4) ve BDP (5.4) olarak cevap verdi. Yüzde 21.9’luk bir dilimin “kararsız” veya “oy vermem” dediği bu soruda diğer partilerin oy oranı yüzde 2.7 olarak tesbit edildi. “Kararsız” ve “oy vermem” diyenler dağıtıldıktan sonra yapılan hesaplamada partilerin oy oranı şöyle çıktı: AKP 49, CHP 26, MHP 14.6, BDP 6.9, diğerleri 3.4. Daha önce CHP’ye oy vermiş olanlara “Tekrar CHP’ye oy verebilmeleri için ne olması” gerektiği soruldu, yüzde 30 oranla “asıl fikrine–ideolojisine sahip çıkması” gerektiği sonucu elde edildi. Bunu yüzde 25.9’la “yeni projeler üretmesi” ve yüzde 23.6’yla da “Genel başkanın değişmesi” istekleri izledi.



Kurtulmuş’un ayak sesi



Araştırmanın, “genel başkan tercihleri” bölümü de dikkat çekici sonuçlar verdi. Geçen ayki kongrede AKP’ye katılan Numan Kurtulmuş ismi gündeme gelmeye başladı. Ankete katılanlara Erdoğan’dan sonra AKP’nin başına kimin geçmesini istedikleri soruldu.

Türkiye seçmeninin yüzde 25.2’si Tayyip Erdoğan’dan sonra AKP Genel Başkanı olarak Abdullah Gül’ü görmek istediği yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 15 ile Numan Kurtulmuş geldi. Bu isimleri sırasıyla Bülent Arınç (12.6) ile Ali Babacan (12.6) izledi.



Genel başkan olursa...



Abdullah Gül’ün AKP Genel Başkanı olması durumunda AKP’ye oy verecek olanların oranı yüzde 39.5 çıkarken, yüzde 46.3’lük kesim ise bu durumda AKP’ye kesinlikle oy vermeyeceğini ifade etti.



Beğenilenler - beğenilmeyenler



Araştırmanın performans algısı başlığında hükümet çalışmalarının en çok beğenilen ve beğenilmeyen hizmetleri de soruldu. Buna göre AKP hükümetinin en beğenilen hizmetlerinin başında sağlık hizmetleri (27) geldi. Türkiye seçmeninin yüzde 15.7’lik kesimi bütün hizmetleri beğenirken 13,1’lik dilimi de karayolları/ulaşım hizmetlerini beğendi. Sigara yasağını yüzde 5,5’lik kesim en beğendiği hizmetlerin başında sayarken, yüzde 21,9’luk kesim ise AKP hükümetinin hiçbir hizmetini beğenmediğini ifade etti.



Kürt açılımını istemeyenler...



AKP hükümetinin en beğenilmeyen hizmetleri arasında Demokratik/ Kürt Açılımı (21.9) ilk sırada gelirken, Türkiye seçmeninin yüzde 18.7’lik ikinci dilimi ise yapılan zamlara, yüzde 7.4’lük kesim de eğitim sistemindeki değişikliklere tepki gösterdi.

Seçmenin gündeminin başında en önemli sorun olarak terör (49.3) gelirken bunu sırasıyla ekonomik sorunlar (16.7), eğitim (10.7) ve Kürt sorunu (8.3) izledi. Seçmenin yüzde 34.2’si hükümet çalışmalarını başarılı, yüzde 32.1’i başarısız görürken, yüzde 27.9’u ise hükümet çalışmalarını “idare eder” buldu.



MHP-CHP 'idare eder' diyor



MHP tabanının yüzde 38.3’ü, CHP tabanının ise yüzde 29.5’i hükümet çalışmalarını “idare eder” bulduklarını bildirdi.

Genel seçmenin yüzde 42.3’ü hükümetin ülkenin sorunlarının üstesinden geleceğine inanmadığını bildirdi. Hükümetin sorunların üstesinden geleceğine inananların oranı ise yüzde 38.2’de kaldı. Bu soruya yüzde 15.9’luk kesim cevap vermede kararsız kaldı. MHP seçmeninin yüzde 10, CHP seçmeninin ise yüzde 7.1’i hükümetin sorunların üstesinden geleceğine inandığını söyledi.



CHP’nin karnesi kötü



Türkiye seçmeninin yüzde 58.6’lık büyük bölümü CHP’nin ana muhalefet olarak çalışmalarını başarısız, 13.9’luk kesimi başarılı görürken, kendi tabanında ancak yüzde 53.3’lük kesim CHP’yi başarılı buldu. MHP muhalefet çalışmalarında ancak yüzde 8.9’luk bir oranda başarılı bulunurken, genel seçmenin yüzde 59.7’si başarısız buldu..



AKP seçmeni partisinden umutlu



“Partinizin önümüzdeki seçimlerde iktidara geleceğine inanıyor musunuz” sorusundan elde edilen sonuçlar da çarpıcı. Buna göre, AKP’li seçmenin yüzde 88’i önümüzdeki seçimlerde yine iktidara geleceğine inanırken, bu oran CHP’de 46.9, MHP’de ise 43.9’da kaldı.



Başkanlık sistemine 'hayır'



Seçmenin yüzde 36.8’i başkanlık sistemine geçişe karşı çıktı. Yüzde 31.5’lik kesim başkanlık sisteminden yana görüş bildiriken, yüzde 10.6’lık kesim ise geçsek de olur geçmesek de (farketmez) şeklinde cevap verdi. Parti tercihlerine göre değerlendirildiğinde, AKP seçmeninin büyük çoğunluğu (47.6) başkanlık sisteminden yana olduğunu belirtirken diğer bütün kesimlerde başkanlık sistemine sıcak bakanların oranları yüzde 20’ler seviyesinde kaldı.



Koray Aydın-Bahçeli çekişmesi



Yakında kongreye gidecek olan MHP cephesinde de tartışılacak veriler ortaya çıktı. Buna göre; Türkiye seçmeninin yüzde 25’lik dilimi Koray Aydın’ı MHP’nin genel başkanı olarak görmek istediğini ifade etti. Yüzde 19.3’lük kesim ise Devlet Bahçeli’nin genel başkanlığından memnun görülürken MHP seçmenin yüzde 43.5’i Koray Aydın’ı, yüzde 29.1’i de Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Başkanlığı’na uygun gördü.



Bu dış politika bize zarar



Seçmenin yüzde 40.5’i, Hükümetin Ortadoğu politikasının Türkiye’nin zararına olacağını ifade etti. Uygulanan dış politikanın Türkiye’nin lehine sonuçlanacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 20’de kaldı. Parti tercihlerine göre AKP seçmeni dışında bütün kesimler sonuçtan ümitsiz görülmektedir.