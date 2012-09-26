Metropoll'ün anketine göre; Gül, Köşk yarışında Erdoğan'ın 3 puan önünde

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar tarafından yapılan “Eylül-2012 Türkiye Siyasal Durum Araştırması”, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çok tartışılacak sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre AKP tabanının yüzde 51.6’sı Abdullah Gül’ün yeniden Cumhurbaşkanı olmasına destek verirken, Köşk’te Başbakan Erdoğan’ı görmek isteyen AKP’lilerin oranı yüzde 38.8’de kaldı. Araştırmada diğer partilerin Cumhurbaşkanı tercihleri de yer alıyor. CHP’li seçmenin yüzde 48’i Gül’e destek verirken, MHP tabanından yüzde 58’inin tercihi de Gül’den yana. Bu soruya cevap veren deneklerin tümünün ortaya koyduğu sonuçlar ise “yüzde 20.5 Abdullah Gül”, “Yüzde 17.8 Başbakan Erdoğan” şeklinde.

Metropoll’ün, Prof. Dr Özer Sencar, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Dr. Sıtkı Yıldız ve Prof. Vahap Coşkun’un da dahil olduğu araştırma grubuna hazırlattığı çalışmada, “Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan arasında bir tercih yapmak durumunda olsanız” sorusuna verilen cevap, Türk siyasetine ilişkin ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Taraf gazetesinin haberine göre; partilerin taban tercihleri göz önünde bulundurularak ortaya konan sonuca göre halkın yüzde 51’i Gül’ü, yüzde 23’ü de Erdoğan’ı tercih edeceğini söylüyor. Bu cevabın partilere göre dağılımında AKP açısından ilginç sonuçlar var. AKP’lilerin yüzde 51.6’sı bu soruya “Gül” cevabını verirken “Erdoğan” diyenler yüzde 38.8. CHP’liler arasından ise yüzde 47.9 “Gül”, yüzde 4.6 “Erdoğan” cevabı çıkıyor.

AKP’liler arasında yapılan araştırmada “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gül yeniden aday olmalı mı” sorusuna yüzde 59.5 ile “Evet” cevabı verilirken “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 21.4’te kalıyor.



'Taktik oy'ların etkisi



Araştırmada bu duruma gerekçe olarak, AKP’li olmayan dolayısıyla kendi adayının cumhurbaşkanı seçilmesine ihtimal vermeyenlerin “taktik oy” kullanması gösteriliyor. AKP’de Gül’e olan destek ise, “Köşk’teki performansından duyulan memnuniyet ve Erdoğan’ın liderliğinden yoksun kalacak partinin geleceğiyle ilgili duyulan kuşkuyla açıklanıyor.



Yeni anayasa umudu sürüyor



Araştırmada yeni anayasa çalışmalarına yönelik destek göze çarpıyor. Katılanların yüzde 56.2’si “Sizce Meclis yeni bir anayasa yapabilecek mi” sorusuna “Evet” cevabını veriyor. Yüzde 26.4 ise bu soruya “Hayır” diyor. Parti tercihine göre bu soruya verilen cevaplar şöyle dağılıyor: AKP’de “Evet” yüzde 66.2, “Hayır” 17.4. CHP’de “Evet” 42.8, “Hayır” 42.3. MHP’de “Evet” 57, “Hayır” 42.3.



Güvende hissetmiyoruz



Metropoll’ün geçen ay 27 ilde bin 275 kişiyle görüşerek yaptığı anket, halkın karamsarlığını da gözler önüne serdi. Araştırmada hayatımızdan memnun olup olmadığımız sorusuna verilen cevaplar dikkat çekti. Araştırma, geçen aralık ayıyla kıyaslandığında bu konuda yüzde 20 dolayında bir düşüş olduğunu gösteriyor. Nisan 2012’ye göre ülkenin iyiye gittiğini düşünenlerin oranında yüzde 12’lik bir düşüş görülüyor. Kötüye gittiğini düşünenlerin oranında ise yüzde 15’lik bir artış var.



Hayatından memnun olanlar: %48.4



Memnuniyetsizlik kişisel güvenlik kaygısına da yansıyor. Suriye’de düşen uçak, Afyon’da cephanelik patlaması ve Uludere katliamı güvenlik endişesini besliyor. “Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz” sorusuna yüzde 40.6 “memnunum” cevabını veriyor. “Memnun değilim” diyenlerin oranı yüzde 19.7. Yüzde 7.8 “Çok memnun” olduğunu belirtirken, yüzde 13.6 hiç memnun olmadığını belirtiyor.



Ülke kötüye gidiyor



“Türkiye iyiye mi gidiyor kötüye mi” sorusuna yüzde 36.5 “kötüye gidiyor” cevabını veriyor. İyiye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 25.5. “Kesinlikle kötüye gidiyor” diyenler yüzde 13.6. “Kesinlikle iyiye gidiyor” cevabı ise 3.3.

“Geçen yıla göre kendinizi daha güvende hissediyor musunuz” sorusuna halkın yüzde 54.9 “Hayır” cevabını veriyor. Kendini güvende hissedenlerin oranı yüzde 28.1. “Değişiklik yok” diyenler ise yüzde 16. Geçen yıla göre kendinizi daha özgür hissediyor musunuz” sorusuna ise yüzde 45.5’lik bir kesim “Hayır” cevabını veriyor. “Evet” diyenlerin oranı 34.6. “Değişiklik yok” cevabı ise 18.1.



Beğenide ve güvende önde



“En çok beğendiğiniz yaşayan lider” sorusuna, katılımcıların yüzde 34.2’si Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi. İkinci sırada yüzde 5.7 ile Abdullah Gül var. Gül’ü yüzde 4.8 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yüzde 2.7 ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül takip ediyor. “En güvendiğiniz lider” sorusuna ise yüzde 40.8 Erdoğan, yüzde 7.9 Kılıçdaroğlu, yüzde 5.6 Bahçeli, yüzde 1.7 Sarıgül diyor.



Suriye krizi iyi yönetilemiyor



Araştırmada Suriye ile yaşanan krize yönelik tutum dikkat çekiyor. Ankete göre kamuoyunda rahatsızlık yaratan konulardan biri de uluslararası alanda takdir toplayan mülteci politikası. Mültecilerin Türkiye’de kalmasını destekleyenlerin oranı yüzde 42. Karşı çıkanlar ise yüzde 52. Halkın yüzde 76’sı Suriye’ye askeri müdahaleye karşı çıkarken, destek verenler yüzde 17’de kalıyor. Yüzde 58 Türkiye’nin NATO ile birlikte müdahalesine de karşı çıkıyor. Bu türden bir müdahaleye destek yüzde 31. Hükümetin Suriye krizini doğru yönettiğini düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 56 “Hayır”, yüzde 28.1 “Evet” çıktı.



BDP kapatılsın, dokunulmazlık kalksın



Araştırmada “BDP’nin kapatılmasını doğru bulur musunuz” sorusuna yüzde 67.1 “Evet” yüzde 25.2 “Hayır” yanıtı verildi. BDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına verilen destek yüzde 77. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de PKK’ya karşı mücadele ile ilgili. “Askeri tedbirlerle PKK’nın tamamen etkisiz hale getirilebileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 43.9 “Evet” cevabı veriliyor. Deneklerin yüzde 49.5’i ise “Hayır” diyor. “Hükümet ile PKK görüşmeli mi” sorusuna yüzde 41.6 ile “Evet” cevabı veriliyor. “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 49.5.



Uludere olayı soruşturulmuyor



Metropoll araştırmasının ortaya koyduğu en dikkat çekici sonuçlar 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere Katliamı, Suriye’de düşen uçak ve Afyon’daki patlama ile ilgili. Ankette yer alan “Uludere olayı, Suriye’de düşen uçak ve Afyon’da cephane patlaması gibi olayların ordu içerisinde gerektiği gibi soruşturulduğu kanaatinde misiniz” sorusuna yüzde 59.0 “Hayır” yüzde 25.1 “Evet” cevabı veriliyor. Partilere göre dağılımda ise AKP’de yüzde 51.5 “Hayır”, yüzde 33.4 “Evet”, CHP’de yüzde 15.9 “Evet”, yüzde 74.7 “Hayır” cevabı veriliyor.