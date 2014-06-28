T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'de İhsanoğlu'nun Köşk adaylığına karşı Emine Ülker Tarhan hamlesi

CHP’li Süheyl Batum’un Emine Ülker Tarhan'ı Köşk için aday göstermesinin ardından ikinci imza da CHP’li Dilek Akagün Yılmaz’dan geldi

28 Haziran 2014 17:10

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP ve MHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu tartışmaları devam ederken Ulusal Kanal’da bir programa katılan Anayasa hukukçusu ve CHP Uşak Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, Emine Ülker Tarhan'ı aday göstererek ilk imzayı atarak İhsanoğlu’na karşı alternatif adayını açıkladı. Batum’un ardından CHP Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da adayının Tarhan olduğunu açıklayarak 2’inci imzayı attı. CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş de Tarhan'ın aday olması için 3'üncü imzayı atacağını açıkladı. 

Gökhan Çelik’in ulusalkanal.com.tr’de yer alan haberine göre, Emine Ülker Tarhan’ın Köşk adayı olması için 20 milletvekilinin imzası gerekirken CHP’li Yılmaz “Ekmeleddin İhsanoğlu Osmanlı'nın değerlerini savunan biri. CHP'nin ‘çatı’ adayı olmaz. Dolayısı ile biz oraya oy vermeyeceğimizi beyan etmiştik. Emine Ülker Tarhan'ı onurla destekliyoruz. Çünkü biz gerçekten varız. Cumhuriyet değerlerini savunan alternatif adayın öne çıkması için elimizden geleni yapacağız. Tabi burada kişilerin değil düşüncenin öne çıkması önemlidir. Kendi aramızda Emine Ülker Tarhan'ın da Süheyl Batum'un da ve İlhan Cihaner'inde isimleri geçiyor. İhsanoğlu'nun adaylığı CHP'nin laik çıkışlarının törpülemekle sonuçlanır” ifadeleriyle Tarhan’ın adaylığını neden desteklediğini açıkladı. 

ETİKETLER

cumhurbaşkanlığıemine ülker tarhanadayköşkchpsüheyl batumdilek akagün yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24