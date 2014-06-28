CHP'de İhsanoğlu'nun Köşk adaylığına karşı Emine Ülker Tarhan hamlesi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP ve MHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu tartışmaları devam ederken Ulusal Kanal’da bir programa katılan Anayasa hukukçusu ve CHP Uşak Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, Emine Ülker Tarhan'ı aday göstererek ilk imzayı atarak İhsanoğlu’na karşı alternatif adayını açıkladı. Batum’un ardından CHP Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da adayının Tarhan olduğunu açıklayarak 2’inci imzayı attı. CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş de Tarhan'ın aday olması için 3'üncü imzayı atacağını açıkladı.

Gökhan Çelik’in ulusalkanal.com.tr’de yer alan haberine göre, Emine Ülker Tarhan’ın Köşk adayı olması için 20 milletvekilinin imzası gerekirken CHP’li Yılmaz “Ekmeleddin İhsanoğlu Osmanlı'nın değerlerini savunan biri. CHP'nin ‘çatı’ adayı olmaz. Dolayısı ile biz oraya oy vermeyeceğimizi beyan etmiştik. Emine Ülker Tarhan'ı onurla destekliyoruz. Çünkü biz gerçekten varız. Cumhuriyet değerlerini savunan alternatif adayın öne çıkması için elimizden geleni yapacağız. Tabi burada kişilerin değil düşüncenin öne çıkması önemlidir. Kendi aramızda Emine Ülker Tarhan'ın da Süheyl Batum'un da ve İlhan Cihaner'inde isimleri geçiyor. İhsanoğlu'nun adaylığı CHP'nin laik çıkışlarının törpülemekle sonuçlanır” ifadeleriyle Tarhan’ın adaylığını neden desteklediğini açıkladı.