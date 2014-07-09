Köşk adaylarının kravat tercihleri ne anlama geliyor?

AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP'nin ortak adayı İhsanoğlu ve HDP'nin Köşk adayı Selahattin Demirtaş ilk turu 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak vesikalık fotoğraflarını, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Sıra kura ile belirlenecek. Adayların kravat tercihlerinde kullandıkları renkler aynı zamada bir mesaj da içeriyor.

Erdoğan'ın tercihi kırmızı

Adaylar vesikalık fotoğraflarında farklı renkleri tercih etti. AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan, siyah takım elbisesinin içine giydiği beyaz gömleği, kırmızı kravat ile tamamladı. Kırmızı kravatı genellikle yurtdışı gezilerinde ve önemli günlerde kullanan Erdoğan, pusulada yer alacak fotoğrafını da kırmızı kravat ile çektirdi.

İhsanoğlu'nun gözlüğü

Yurt gezilerinde çerçevesiz gözlük kullanan CHP, MHP, DP, DSP ve BTP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu pusula fotoğrafını ince çerçeveli ve daha yuvarlak hatlardan oluşan gözlükle çektirdi. İhsanoğlu, kravatta ise iki farklı renk tercih etti. İhsanoğlu, lacivert ve gri renklerinden oluşan kravat kullandı.

Demirtaş'ın mavi tercihi

HDP adayı Selahattin Demirtaş, diğer adaylara oranla daha çok gülümseyen bir fotoğraf kullanmayı tercih etti. Demirtaş, mavi tonlarının baskın olduğu bir kıyafetle objektif karşısına geçti. Mavi ceket, beyaz gömlek giyen Demirtaş, mavi zemin üzerinde beyaz puantiyelerin yer aldığı bir kravat taktı.

Renklerin anlamı

Kırmızı: Canlılık ve dinamizmin rengi. Ataklık, azim ve kararlılığı ifade eder.

Gri: Alçak gönüllülüğü ve dengeyi ifade eder.

Lacivert: Sonsuzluk, otorite ve verimliliği ifade eder.

Mavi: Sonsuzluğu ve özgürlüğü ifade eder.