YKS'ye 'Kuzenim giriş belgesi yerine bana boş kağıt vermiş' sözleriyle alınmadığını duyuran gencin Youtuber olduğu anlaşıldı

Koronavirüs salgını gölgesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) girmek için okula koşarak gelen bir öğrencinin bina kapısı önünde yere düştüğü görüntüler haber ajansları tarafından geçildi.

Görüntülerde görevliler tarafından kaldırılan genç, giriş belgesi olmadığı gerekçesiyle sınava alınmadı. Sınava alınmayan genç ajanslara "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş. Bundan sonra benim okul hayatım bitti" diye konuştu.

İşte bu gencin Youtuber olduğu ortaya çıktı. Görkem Varlık isimli Youtuber'ın daha önce de sınavlarda farklı roller yaptığı anlaşıldı.

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