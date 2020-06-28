Sınav için yanlış okula giden genç kızın imdadına vatandaşlar yetişti

Zonguldak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sınavı için yanlış okula giden genç kızın imdadına vatandaşlar yetişti.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. 10.15'te başlayan sınav öncesi adaylar sınav olacakları binalara alındı. Zonguldak'ta da ise ilginç olay yaşandı. Sınav için yanlış okula giden genç bir kız ise adeta dakikalarla yarıştı. Yanlış okula gittiğini fark edince çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sınava gireceği okula yetiştirilen genç kız, araçtan indiği andan itibaren koşmaya başladı. Görevlilerin evraklarını kontrol ettiği aday, sınava yetişebildi.

Saat 10.00 itibariyle sınav binalarına girişler kapatıldı. Adaylar bina önünde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan kullandı ve maske taktı.



