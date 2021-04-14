"Koruyuculuğu yüksek maskeler yurt dışına ihraç ediliyor, ucuz ve kalitesiz maskeler, DMO'ya hibe ediliyor"

Koruyuculuğu daha yüksek özellikli maskelerin yurt dışına gönderilip, koruyuculuğu olmayanların Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) hibe olarak verildiği öne sürüldü.

Hükümetin her 5 maske ihracatına karşılık 1 maskenin DMO'ya hibe olarak verilmesi şartının ardından, bazı firmaların, DMO'ya ucuz ve kalitesiz maskeleri hibe olarak verdiği belirtildi. Kaliteli maskeleri ihraç eden firmalar bu firmaların hibe hakkını satın alıp şartı yerine getiriyor. Kaliteli maskeler yurt dışına, kalitesiz ve riskli maskeler hastanelerle ihtiyacı olan halka gidiyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan ihracatçı firmalar, hibe maske üzerinden yeni bir sektör oluştuğunu, hükümete yakın olduğu söylenen bazı firmaların DMO'ya kolaylıkla kalitesiz maskeleri verebildiklerini iddia etti: