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Koronavirüs

"Koruyuculuğu yüksek maskeler yurt dışına ihraç ediliyor, ucuz ve kalitesiz maskeler, DMO'ya hibe ediliyor"

14 Nisan 2021 07:16

Koruyuculuğu daha yüksek özellikli maskelerin yurt dışına gönderilip, koruyuculuğu olmayanların Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) hibe olarak verildiği öne sürüldü.

Hükümetin her 5 maske ihracatına karşılık 1 maskenin DMO'ya hibe olarak verilmesi şartının ardından, bazı firmaların, DMO'ya ucuz ve kalitesiz maskeleri hibe olarak verdiği belirtildi. Kaliteli maskeleri ihraç eden firmalar bu firmaların hibe hakkını satın alıp şartı yerine getiriyor. Kaliteli maskeler yurt dışına, kalitesiz ve riskli maskeler hastanelerle ihtiyacı olan halka gidiyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'e konuşan ihracatçı firmalar, hibe maske üzerinden yeni bir sektör oluştuğunu, hükümete yakın olduğu söylenen bazı firmaların DMO'ya kolaylıkla kalitesiz maskeleri verebildiklerini iddia etti:

“Hiçbir firma ihraç ettiği kaliteli maskeyi DMO'ya bedava vermek istemiyor. Çünkü verirse ihracatta rekabet imkanı kalmıyor. Firma maliyeti tutturabilmek için piyasadan hibe verebileceği ucuz maske arıyor. DMO ile anlaşmalı sadece hibeye çalışan firmalar var. Hibe hakkı devredilebiliyor. O firmalar DMO'ya örneğin 1 milyon maske hibe vermiş. İhracatçının da 300 bin hibeye ihtiyacı var. Firmanın DMO'daki 300 bin hibe hakkı sistem üzerinden devralınıp şart yerine getiriliyor. İhracatçı 300 bin hibeye karşılık 1.5 milyon kaliteli maskeyi ihraç ediyor. Ne olduğu belirsiz 300 bin maske de kamu hastanelerindeki sağlık personeline, yoksullara ve halka bedava gönderiliyor.”

5 kat yerine 3 kat

Bir firma yetkilisi, DMO'ya bedava verilen ve başta doktorlarla hemşireler olmak üzere sağlık personelini virüsten korumak için kullanılan N95 maskelerinin maliyeti düşürmek için 5 kat yerine 3 kat üretildiğini, kullanılan malzemenin de çok kalitesiz olduğunu söyledi. Hibe cerrahi maskelerin çoğunda da filtre özelliği olan kumaşların kullanılmadığını belirten yetkili, “Bu maskelerin çoğu bakteriyi tutmuyor, aksine yayıyor. N95 maskeleri kullanan sağlık personelinin hayatı ciddi tehlikede. Kötü cerrahi maskeleri kullanan Covidli hastalar virüs yayıyor. Devletimiz sanki aciz kalmış gibi 15 kuruşluk maskeyi bedava getirmeye çalışırken insanlar ölüyor” dedi.

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