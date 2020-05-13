Koruyucu bariyer talebi reddedilmiş, çalıştığı gişede suratına tükürülmüştü; 47 yaşındaki Mujinga Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Britanya'nın başkenti Londra'daki Victoria Tren İstasyonu'nda çalışırken suratına tükürüldüğü bir saldırıya uğrayan gişe çalışanı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

47 yaşındaki Kelly Mujinga'nın üyesi olduğu sendika salı günü yaptığı açıklamada, gişe çalışanı ve bir meslektaşına 22 Mart'ta mesai saatlerinde bir saldırı yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre tren istasyonundaki bir kişi iki gişe çalışanının suratına tükürdü ve öksürdü, ardından da Covid-19 hastası olduğunu söyledi.

Sendika'dan yapılan açıklamada, Mujinga ve meslektaşlarının, çalıştıkları şirket Govia Thameslink Railway'e (GTR) salgın süresince halkla aralarına koruyucu bir bariyer koymaları konusunda "yalvardığı" belirtildi.

Mujinga'nın daha önceden gelen bir solunum yolu problemi olduğu ve bu sebeple geçmişte ameliyatta olduğu belirtildi. Sendika, GTR'yi risk grubunda bir çalışanları olmasına rağmen yeterince önlem almamaklar suçladı

Saldırıdan 11 gün sonra 2 Nisan'da hastaneye kaldırılan Mujinga solunum cihazına bağlandı ve 4 Nisan'da hayatını kaybetti.

GTR, konu hakkında inceleme başlatacağını duyurdu.