Koruma süresi bitti, eşi tarafından öldürüldü

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle üç ay önce koruma isteyen H.I (38) dün biten koruma süresini uzatmak için evden çıkan genç kadın, 10 metre yürüyemeden eski eşi tarafından öldürüldü.

Adana'da yaşayan H.I adlı kadın, aldırdığı koruma kararına rağmen, imam nikahlı eşi H.D'nin (42) ölümcül takibinden kurtulamadı. Koruma süresini uzatmak için karakola giden kadın, sığındığı evin bahçesinde kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Sabah Gazetesi Nazan Erdem ve Ziya Ramoğlu'nun haberine göre; çiftliklerde çalışan H.D'nin 9 ay önce Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy'de oturan H.I ile imam nikahıyla evlendi. Bir süre sonra H.D tarafından şiddet görmeye başlayan H.I, 7 ay önce annesinin evine sığındı. Bunun üzerine H.D eşini, "Eve dönmezsen seni öldürürüm" diye tehdit etti.

Aldığı tehditler üzerine, Doğankent Jandarma Karakolu'na giderek eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini bildiren H.I, koruma istedi. Jandarma, H.I'a 3 ay süreyle koruma verdi. Verilen koruma süresinin bitmesiyle, önceki akşam, eşinin bulunduğu evin önüne giderek, "Seni öldüreceğim, seni istedikleri kadar korusunlar kimse elimden kurtaramayacak" diye tehditler savurdu. Eşinin tehditlerinden korkan H.I öğlen saat 12.45'de koruma süresini uzatmak için evden çıktığı sırada, evin 10 metre uzaklığındaki bahçede kendisini bekleyen eşi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Köylüler tarafından yaralı halde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cinayeti işledikten sonra kayıplara karışan H.D'nin yakalanması için ise geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.