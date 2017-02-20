Koruma Kurulu Mehmet Cengiz'e ait tarihi köşkün bulunduğu koruda otoparka izin verdi

İş adamı Mehmet Cengiz’e ait Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun içerisinde inşaat çalışmaları sürüyor. İstanbul 6 Numaralı Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, korunun içindeki Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün şüpheli bir şekilde yanmasının ardından Cengiz’in aslına sadık kalınarak yapılacağını açıkladığı köşk inşaatına istediği “setaltı otopark”a onay verdi. Son kararı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu yerinde inceleme yaptıktan sonra verecek. Koru ve köşk Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kalıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Üsküdar’daki 81 dönümlük arazi üzerinde 3 bin ağacın bulunduğu Fethi Paşa Korusu’nda yer alan Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 2002 yılında “yıkılmadan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı” olarak tescillendi.

2009 yılında TMSF tarafından satılığa çıkarılan koruyu ve köşkü, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in satın aldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Köşkü restore etmek için 2014’te koruma kuruluna başvurulduğu sırada tarihi yapı şüpheli bir yangında küle döndü. Tartışmalı şekilde başlayan inşaat için 19 Mart 2015’te “müze ve kütüphane” yapılmak üzere yapı ruhsatı düzenlendi. İnşaat sırasında köşkün sahil yoluna cephesi olan tarihi bahçe duvarı ve yeşil örtü yok edildi.

Setaltı otoparkı nedir?

Yükseklik farkı olan arazilerde 2 metreye kadar kazılarak yapılan otoparklardır. Otoparkların girişi ve çıkışı dışarıdan görünebilir fakat otoparkın üzeri doğal zeminle örtülür.

O mektubu okutmadılar

Hattat Holding’in Maslak’ta yarım kalan “Diamond of İstanbul” projesi için holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ile İBB arasında imzalanan şüpheli protokolün ardından işadamı Hattat’ın İBB’ye yazdığı mektup belediye meclisinde okutulmadı. CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ’ın girişimi İBB Meclis Başkanı Ahmet Selamet tarafından, “Mektup beni ilgilendirmiyor. Mikrofonu kapatmak zorundayım” denerek engellendi. Protokole göre Hattat Holding, İBB’ye18 arsa bağışlamış; buna karşılık daha önce mühürlenen milyar dolarlık projesi için onay almıştı. Hattat, 2 sayfalık mektubunda, “Milyonlarca dolar bedel ile şahsıma zorla aldırdığınız Sayın Başkanımızın Kumburgaz’daki evinin yanındaki imarlı arsaları protokole aykırı neden dini tesis alanına çevirdiniz? Yarın sormayacaklar mı; 7 sene bu inşaata (Diamond of İstanbul) yapılaşma vermeyip mühürlü tuttun da Sayın Başkan’ın evinin yanındaki arsaları ve diğer gayrimenkulleri aldıktan sonra mı avan projeyi tasdik ettin” diye sormuştu.