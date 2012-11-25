Koruma isteyen kadınların yüzde 73'ü öldürülüyor!

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de değişen yasalara rağmen kadına yönelik şiddet konusunda eski zihniyet beton gibi yerinde duruyor. Koruma talebiyle başvuran kadınların yüzde 73’ü öldürülüyor.

Oktay Özilhan'ın Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, açıklamada, Türkiye’nin Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni imzaladığı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un da mart ayında kabul edildiği belirtildi. Ancak bunların kadına şiddeti engellemediği belirtilerek “Türkiye’de hâlâ her gün 5 kadın öldürülmektedir. Koruma talebiyle polise veya savcılığa başvuran kadınların yüzde 73’ü, sığınmaevlerindeki kadınların ise yüzde 27’si cinayete kurban gitmektedir” dendi.



Kararlar etkin uygulanmıyor



Açıklamada hukuki ve adli süreçlerdeki problemlerle ilgili olarak ise özetle şunlar belirtildi: “Koruma kararları verilirken bazı mahkemeler hâlâ delil aramakta, karar aynı gün verilmemektedir. Koruma kararı verilmesiyle kararın saldırgana tebliği arasında uzun süreler geçmekte ve bu sürede zarfında gerçekleşen şiddet yasal yaptırımla karşılaşmamaktadır. Kararlar, çoğu kez olayın özelliğine göre değil, hazır bir kalıp olarak verilmekte ve özel olaydaki hassasiyetler gözden kaçırılmaktadır.

Koruma kararlarının ihlalindeki yargılama, şiddetin önlenmesi amacını sağlamaktan uzak olduğu gibi, yavaştır ve etkin değildir. Koruma kararlarının saldırgana tebliği ile karar verilmesi arasındaki sürede kadın etkin olarak korunamamaktadır. Kolluk başvurularında bazı görevliler koruma kararının gerekmediği konusunda mağduru iknaya çalışmakta ve mağdura ‘koruma kararı istemiyorum’ biçiminde evrak imzalatılmaktadır.”

Açıklamanın sonuç bölümünde ise “Yasalar değişmekte, ‘eski’ zihniyet ise beton gibi yerinde durmakta ve kadına yönelik şiddet dört nala artmaktadır” ifadelerine yer verildi.”



Emniyet’e göre 138 kadın vuruldu



Bugün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Türkiye bugüne de kara bir tabloyla giriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ilk 10 ayında 138 kadın öldürüldü, 106 kadın tecavüze, 117 kadın cinsel tacize uğradı. Bu verilere göre 24 kadının öldürüldüğü şubat en kanlı ay oldu.

Kadın hakları için mücadele eden kurumlara göre ortaya çıkan bu rakamlar tablonun korkunç yüzünün sadece kayıt altına alınabilen yüzü. Bu kurumlar kadın intiharı diye gösterilen bazı ölümlerin cinayet olduğunu, özellikle tecavüz ve taciz olaylarında kadının bunu gizlemeye çalıştığını belirtti.

İHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2012 Yılı İlk 10 Aylık Kadına Yönelik Şiddet Raporu’nu dün kamuoyuna duyurdu. Rapora göre bölge illerinde 56 kadın öldürüldü. 45 kadın gördüğü şiddet sonucu yaralandı. 6 kadın tecavüze, 10 kadın cinsel tacize uğradı.

Bu tabloya rağmen Türkiye’de sadece bin 931 kadın sığınmaevi imkânından faydalanabiliyor. Mor Çatı’nın rakamlarına göre ülkede toplam 86 sığınmaevi var, 35 ilde ise sığınmaevi yok. Mor Çatı’ya 2012’nin ilk dört ayında başvuran 384 kadından 102’si sığınmaevi istedi.