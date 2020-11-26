Koruma altındaki yaban keçisi avcılar tarafından öldürüldü

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisi avcılar tarafından öldürüldü.

Kale bölgesinde ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrası yaban keçisini avlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yaban keçisini avladığı tespit edilen kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı.