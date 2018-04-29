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Yaşam

Koruma altındaki vaşağı öldürdüler

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

29 Nisan 2018 20:55

Konya'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir vaşak, silahla vurularak öldürüldü.

Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi’ndeki Kale Yaylasında geçen Cuma günü doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş, ormanlık alanda telef olmuş bir vaşakla karşılaşınca, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Doğa Koruma Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Vaşağın bölgeye gelen avcılar tarafından 3-4 gün önce vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, soruşturma başlattı. Ölü vaşak, incelenmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürüldü.

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