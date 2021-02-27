Koruma altındaki plajdan 5 bin kamyon kum çalmışlar; serbest bırakıldılar!

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde binlerce kamyon kum hırsızlığı yapan, aralarında iş insanlarının da olduğu çeteye üye 20 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Ova Mahallesi Ova B Tipi mesire yeri ulaşım yolu üzeri ve etrafındaki çöp ve sera atıklarını toplanması ve geri dönüşümüyle ilgili bir protokol kapsamındaki çalışmalarda, sahilden binlerce kamyon kum çalınarak satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.



Ova Mahallesi sakini birçok kişinin de şikâyetçi olduğu olayla ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

5 bin kamyon hırsızlık

Gözaltına alınanlar arasında M.B., E.T., T.T., O.D.K., N.U. ve A.U. gibi isimler bulunuyor. Temmuz 2020’den itibaren 3 bin ile 5 bin kamyon arasında kumu çeşitli yollarla kullandığı öne sürülen çetenin üyeleri, ifadeleri alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Patara’dan taşınan ve kamyonlarla satılan kumları, bazı inşaat firmalarının reklamlarında ‘Zemin taşlarımızı Patara kumundan yapıyoruz’ sloganıyla pazarladıkları da ortaya çıktı.

Kumları satmışlar

Bölgede açılan çok sayıda çukur ve bu çukurlara doldurulan atıklar nedeniyle etrafa kötü kokuların yayılması ve sivrisinek sorunun artması nedeniyle Ova Mahallesi sakinleri şikayetçi olmaya başladı. Mahalle sakinlerinden birçok isim kamyonu 125 TL’den 2 bin TL’ye değişen fiyatlar arasında kum satışı yapıldığı yönünde ifade verdi.



İfadelerde kum satın alan kişiler, satın aldıkları kum miktarı, kime ne kadar ödeme yaptıklarını anlattı. İfadelere göre şüphelilerin Ova ve Kınık mahallerinde boş veya kiraladıkları arazilere, çıkardıkları binlerce ton kumu da satışa hazır şekilde stok yaptıkları da belirlendi.

Şikayetçilerden R.K., M.B. isimli şahsın "kamyon başı 300 TL verirsen kum veririm" dediğini, müteakibinde 100 kamyon satın aldığını, 20 bin TL M.B’ye para verdiğini, kamyon başına 150 TL de kaymakamlık personeline ödediğini anlattı.

İ.K. isimli şikayetçi, M.B.’nin 200 TL kamyon başına kendisine, 150 TL’de kaymaklığa yatırmasını istediği, 35 kamyon kum satın aldığı ve 6 bin 500 TL’yi elden teslim ettiğini, kaymakamlık personeline de 5 bin TL ödediğini söyledi.

21 kamyon kum satın aldığını anlatan M.L. ise, M.B.’ye kamyon başı 200 TL’den 4 bin TL, kaymakamlık personeli H.K.’ya 3 bin 150 TL ödediğini açıkladı.

Bölgeden 30 kamyon kum alan T.B., M.B.’ye nakit 10 bin TL verdiğini söyledi.

Şikayetçi D.İ. ise bölgede çok sayıda kum stokları oluşturulduğunu, bir kamyonunun bin 500- 2 bin TL’ye satıldığını öne sürdü. (DHA)