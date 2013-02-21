Koru: Çamlıca'ya yapılacak taklit bir cami Erdoğan'ı mutsuz eder, niye bu acele?

Star Gazetesi yazarı Fehmi Koru, Çamlıca’ya yapılacak caminin, kötü bir taklit olacağını söyledi. Koru, “Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, hatta çeşitli hanım sultanların adlarını taşıyan özgün camiler yanında taklit bir cami, herkesten önce bânisi olan Tayyip Erdoğan’ı mutsuz edebilir. Aceleye gerek var mı sahiden?” diye sordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Çamlıca’ya yapılacak cami projesi hakkında verdiği bilgileri değerlendiren Koru, “Tahmin edebileceğiniz üzere, cami yapımına karşı çıkacak biri değilim; yaşadığım kent İstanbul’un benim için en cazip yönlerinden biri tarihin mirası olan dini eserleridir. İhtiyaç duyulan yerde en güzelinden camiler yapılması beni ancak mutlu eder...” dedi.

Yapılacak cami için gün geçtikçe Başbakan Tayyip Erdoğan adına endişe ettiğini belirten Koru, yapılacak caminin “Tayyip Bey’in adıyla bilineceği”ne dikkat çekti.

Fehmi Koru, “Tayyip Erdoğan’a yakışır bir cami için…” başlığıyla yayımlanan (21 Şubat 2013) yazısında özetle şunları söyledi:

“Her konuda 21. yüzyılın geldiği düzeyi yakalayıp aşma iddiasında işler yapıyor Tayyip Erdoğan; ülkemizi çağdaş dünyanın değerleriyle tanıştırıp ötesine geçirmeyi amaçlıyor. Mimari söz konusu olduğunda, kendi adıyla özdeşleşeceği şimdiden belli bir caminin yapımında gözlerini geçmişe dikmesi anlaşılır gibi değil... Beni endişeye sevk eden bu...

2010’lu yıllarda inşa edilecek caminin, yüzlerce yıl öncesinin ihtiyaçlarına cevap verecek, o dönemlerin zevki ve tercihlerini yansıtan bir mimari anlayışa uygun olarak projelendirilmesinin bir anlamı var mı?

Osmanlı mimarisi kendinden önceki Selçuk mimarisinden farklıydı; o farkı Anadolu’yu gezerken karşımıza çıkan eserlere baktığımızda zorlanmadan anlıyoruz. Selçuk-Osmanlı mimari anlayışını yansıtması beklentisiyle inşa edilecek bir cami günümüzü nasıl temsil edecek?

Türkiye’de dini mimarinin uzun yıllar ihmal edildiği bir gerçek; son 30-40 yıldır çeşitli illerde yükselen camilerin neredeyse hepsi birbirinin kopyası; ilk kopya da birkaç yüzyıl öncesinin zevkini yansıtıyor. Bu gidişle, Allah muhafaza, Çamlıca’ya yapılacak cami de, kötü kopyalardan biri olacak...

Başbakan Erdoğan, adıyla özdeşleşmesi kaçınılmaz bir caminin, kendisinin başka alanlarda hedeflediği günümüzü aşma anlayışından kopuk olmasına nasıl rıza gösteriyor? Ona yakışan, işlevselliği ön planda tutan, günümüz Türkiyesi’nin geldiği seviyeye örnek teşkil edecek, çağımız insanının göz zevkine cevap veren bir cami olmalı değil mi?

Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, hatta çeşitli hanım sultanların adlarını taşıyan özgün camiler yanında taklit bir cami, herkesten önce bânisi olan Tayyip Erdoğan’ı mutsuz edebilir.

Aceleye gerek var mı sahiden?”