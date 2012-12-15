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Çamlıca Camisi'ne onay çıktı

Yoğun tartışmalara neden olan Çamlıca’ya Camii’ne ruhsatın verildiği, Üsküdar Belediyesi’nin resmî internet sitesinden duyuruldu

15 Aralık 2012 10:34

İstanbul’da Çamlıca Tepesi’ne yapılacak camiye, Üsküdar Belediyesi tarafından ruhsat verildi.

Yoğun tartışmalara neden olan Çamlıca’ya Camii’ne ruhsatın verildiği, Üsküdar Belediyesi’nin resmî internet sitesinden, “Çamlıca Camii Mimarlarımıza Ruhsatlarını Teslim Ettik, Artık Çalışma Başlıyor. Hayırlı Olsun” şeklinde duyuruldu.

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İstanbul’un siluetine yapacağı etkiler ve Sultanahmet Camii’nin taklidi olması nedeniyle eleştirilen cami projesi, başta mimarlar olmak üzere, muhafazakâr kesimler de dahil olmak üzere İstanbulluların yoğun tepkisiyle karşılanmıştı. Ancak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önce yaptığı açıklamada, Çamlıca Camisi için seçilen projenin içine sindiğini dile getirmişti. Erdoğan’ın “Ben jüride değilim. Ama seçilen proje içime sindi. Ayrıca jüri olsam ikinci seçmezdim” sözleri üzerine belediyeden ruhsat çıktı. Erdoğan, söz konusu açıklamalarda ayrıca Taksim’e de cami gerektiğini dile getirmişti.

Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın mimarlarla yaptığı görüşmenin fotoğrafları da paylaşıldı. Proje yarışması sürecinde, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın aynı zamanda “Seçici Kurul Danışmanı” olması eleştirilmiş, Çamlıca Platformu da bir kamu yöneticisinin bu görevde bulunamayacağı gerekçesiyle yarışmanın iptalini istemişti.

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