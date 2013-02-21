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'Çamlıca'da bir minare eksildi !

İstanbul 'da Çamlıca Tepesi’ne yapılacak camiin planlarından değişiklik yapıldı

21 Şubat 2013 10:00


Çamlıca Tepesi'ne yapılması planlanan cami projesinde değişikliğe gidildi. Daha önce 7 olarak tasarlanan minare sayısı 6'ya düşürüldü.

İstanbul 'da Çamlıca Tepesi’ne yapılacak camiin planlarından değişiklik yapıldı.

Dünyanın beşinci büyük camii olacak olan Çamlıca Camii’nde, minare sayısı 7'den 6'ya düşürüldü.

Konuyla ilgili açıklama Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'dan geldi.

Kara, Çamlıca Tepesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Yapı çok gözükür bir yapı olunca, yapılan en ufak bir değişiklik bile biraz farklıymış gibi geliyor. O da bir zaman minaremiz vardı. Yani yedinci minare diye ifade ettiğimiz zaman saati. O zaman saati artık olmayacak.

Onun yerine o bölgede havuzlar ve kitap satışlarının olabileceği bir sergi salonu, İslam eserlerinin ve klasik Türk eserlerinin, hat, ebru sanatı dediğimiz sanatların sergilenebileceği bir sergi alanı oluşacak.

Avlusu daha geniş bir hale gelmiş oldu. Caminin kubbe çapı İstanbul'u simgelemesi adına 34 metre, yüksekliğinin 72 metre olması var. Zaman kulesi dediğimiz zaman minaresi, projeden çıkarıldı.''

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Erdoğan bizzat ilgilendi

 

Değişiklikler için Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Mimar Sinan ve İstanbul Teknik üniversitelerinden bir grup mimarla çalıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da çalışmalarla bizzat ilgilendiği ve heyetin toplantılarına katıldığı öğrenildi. Yapılan değişikliklerle projeye son hali verilirken, camiin genel silüeti değişmedi.

 

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