Korsan taksiye binene 600 lira ceza

Vatandaştan park ücreti alan otopark mafyasına hapis cezası öngören bir yasa teklifi hazırlandı. Hazırlanan diğer bir teklifle de korsan taksilere binenlere 600 lira ceza verilmesi istendi.

Hürriyet gazetesinde yer alana habere göre; teklif uyarınca karayolu üzeri park yerlerindeki araçlar için karayolunun yapım, bakım ve onarımında sorumlu kuruluşça veya işletme izni verilen gerçek ve tüzel kişilerce park ücreti alınabilecek.

Buna aykırı olarak park ücreti alan veya almaya teşebbüs edenlere, fiilleri daha ağır bir ceza gerektiren suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Yasa teklifinin gerekçesinde şöyle denildi:

“Günümüz kent koşullarında, gerek araç sayısının artması gerek plansız kentleşme sonucu otopark alanlarının yetersizliği ile yerel yönetimlerin ve kolluk kuvvetlerinin yeterince denetlememesi sonucunda, şehirlerde değnekçi ya da otopark mafyası diye anılan bazı yasa dışı oluşumlar baş göstermiştir. Sözüm ona yardımcı olma adına yolları ve sokakları sahiplenmiş olan bazı kişiler otopark parası almaktadırlar. Bu paraların hiçbir kaydı ve gerekçesi olmamasına rağmen vatandaşlarımız ‘Aracıma zarar verebilirler’ düşüncesiyle bu insanlara karşı alttan almak ve güya araçlarına göz kulak olunması karşılığında para vermek zorunda kalmaktadırlar.”

Metin Külünk, AK Parti Grubu’na verdiği ikinci yasa teklifiyle de korsan taksilere savaş açtı. Yasa teklifinde, araçlarını korsan taksi olarak kullananlara 3 bin lira para cezası verilecek.

Suçun tekrarlanması durumunda bu miktar 4 bin 500 lira olarak uygulanacak, aracı kullananın sürücü belgesi de 6 ay süreyle alınacak. Suçun tekrar işlenmesi durumunda, araç trafikten men edilecek.

Teklif, korsan taksiden yararlananlara da ceza getiriyor. Bu araçlara binenlere de 600 lira para cezası uygulanacak. Teklifin gerekçesinde, korsan taksilerin özellikle İstanbul’da ciddi sorun olduğu, sadece İstanbul’da 60 bin aracın korsan taksicilik yaptığı, kazançların vergilendirilmediği, zaten kazançları az olan taksicilerin zarar gördüğü belirtildi.