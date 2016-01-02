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Kültür-Sanat

Korsan film dağıtıcıları Quentin Tarantino'dan özür diledi

Tarantino'nun son filmi "The Hateful Eight" vizyona girmeden önce internet üzerinden paylaşıma sunulmuştu

02 Ocak 2016 01:55

Hive-CM8 isimli korsan film dağıtıcısı ekip, bir bildiri yayınlayarak, "The Hateful Eight" filminin sinema salonlarından önce korsan piyasasına düşmesine neden oldukları için yönetmen Quentin Tarantino'dan özür diledi.

Chip'in haberine göre; kendilerinin filmi sinema salonlarında Western izlemek için "yeterince zengin olmayan" insanlar ile paylaşmak istediklerini söyleyen korsan grubu, Noel'de vizyona giren The Hateful Eight isimli filmi 21 Aralık tarihinde internet üzerinde yayınlamayı başarmıştı.

Korsan film endüstrisi, Hollywood'un çabalarına rağmen faaliyetlerini sürdürürken, popüler filmler torrent siteleri üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Hive-CM8 isimli grup yayınladığı mesajla, "bu harika film için Tarantino'ya teşekkür ederken" insanları mutlaka filmi izlemek için sinema salonlarına gidip "para ödemeye" teşvik etti. Korsan grubun açıklamasında, "Yapımcıların maliyetlerini karşılamak için bilet satışlarına ihtiyaçları var" ifadeleri de yer aldı.

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