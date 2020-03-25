Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer dağ evine taşındı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için şehir merkezindeki evlerini terk ederek Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başladı. Çift 2 haftadır orman içindeki kütük evlerinde yaşıyor.

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak 18 bin 900'dan fazla kişinin hayatına mal olan Koronavirüs Türkiye'ye sıçradı. Türkiye'de 44 kişinin hayatını kaybettiği salgından kaçmak isteyen ünlü isimler ise soluğu doğada aldı. Burak Hakkı ve Umut Kurt'un ardından Kıvanç Tatlıtuğ da eşi Başak Dizer'le birlikte bir dağ evine taşındı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır evlerinden dışarı çıkmayan çift, dış dünyayla tamamen ilişkilerini kesti. Evlerine kimseyi kabul etmeyen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, aileleriyle de sadece telefon ile görüşüyor.

Oyuncu Burak Hakkı, Koronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle salgından korunmak için oğlu ve annesiyle birlikte Çanakkale'deki çiftliğine taşındı. Umut Kurt da virüs sonrası Marmaris Bozburun'da doğa ile iç içe yaşamaya başladı.