Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda ikinci gününü geçiren Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın son durumu ne?

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Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan ve iki gün önce durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına gerek duyulmadan tedavisinin sürdüğü belirtildi. Johnson'ın ateşinin de düşmeye başladığı kaydedildi.

Johnson'ın durumuna ilişkin Başbakanlık'tan açıklama geldi. Açıklamada Johnson'ın yoğun bakımdaki tedaviye yanıt verdiği belirtildi.

The Times'ın ulaştığı kaynaklar da başbakanın durumunda stabil olduğunu, Koronavirüs'ün temel semptomlarından biri olan yüksek ateşinin de düşmeye başladığını kaydetti.

Britanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Edward Argar da Johnson'ın durumuna ilişkin "Kendisi çok rahat ve iyi durumda, hastaneye yatırıldığında oksijen desteği alsa da solunum cihazına ihtiyacı olmadı" dedi.

Johnson'ın hastanede olması nedeniyle hükûmeti yönetme görevini şu anda Dışişleri Bakanı Dominic Raab üstlendİ. Johson'ın görevi resmi olarak devretmesi gerekirse, başbakanlığı Raab'ın alacağı tahmin ediliyor.

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