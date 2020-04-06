Hastaneye kaldırılan Boris Johnson görevini yapamayacak duruma gelirse, Britanya'ya kim liderlik edecek?

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Dün Koronavirüs semptomlarının geçmemesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Britanya Başkanı Boris Johnson, başbakanlık görevlerini hastanede sürdürmeye devam ediyor. Ancak mevcut durumda Johnson'ın görevini sürdüremeyecek hâle gelirse 10 Numara'da görevi geçici süreyle kimin devralacağı tartışılmaya başlandı.

The Guardian'ın haberine göre Britanya'da birinci dışişleri bakanı, başbakanın bir numaralı vekili sayılıyor. Johnson'ın hükûmetinde bu görevi Dominic Raab yürütüyor. Johson'ın görevi devretmesi gerekirse, başbakanlığı Raab'ın alacağı tahmin ediliyor.

Şu ana kadar salgın süresince Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Maliye Bakanı Rishi Sunak daha görünür oldu. Ancak Johnson'ın görevi devretmesi durumunda vekil sadece Koronavirüs'le ilgili olanları değil, başbakanın tam sorumluluklarını devralacak.

Şu ana kadar danışmanlar Johnson'ın görevini telekonferans yoluyla sürdürebileceğini ifade etti. Ancak pazar akşamı başbakanlığın bugün yapılacak Koronavirüs toplantısına Raab'ın liderlik edeceğini açıklaması kafalarda soru işareti yarattı.

Raab, öksürük sebebiyle Koronavirüs testi yaptırmıştı ancak sonuçlar negatif gelmişti.

Eğer Johnson'ın önde gelen yardımcıları Dominic Cummings ve Lee Cain de görevlerini yapamaz hâle gelirse görevlerini Muhafazakar Parti kampanya direktörü Isaac Levido devralacak. Cummings geçen hafta sonu Covid-19 semptomları göstermeye başlamıştı.