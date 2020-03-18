T24 LogoT24 Logo
Spor

Koronavirüs | Yeni Zelanda, Birinci Lig'i erken bitirdi; Auckland City şampiyon oldu

Yeni Zelanda'da 20 Koronavirüs vakası var

18 Mart 2020 14:58

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını duyurdu. Federasyon, lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

TIKLAYIN | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni Koronavirüs nedeniyle askıya aldı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide Koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.

ETİKETLER

yeni zelandabirinci ligfutbolşampiyonauckland cityiptalkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24