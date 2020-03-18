Koronavirüs | Yeni Zelanda, Birinci Lig'i erken bitirdi; Auckland City şampiyon oldu

Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Lig'i erken sonlandırdığını duyurdu. Federasyon, lider Auckland City'yi şampiyon ilan ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve ligin erken bitirilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, ligde 37 puanla lider durumdaki Auckland City'nin şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon en yakın takipçisi Team Wellington ile Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı belirtildi.

TIKLAYIN | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni Koronavirüs nedeniyle askıya aldı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 8 kişide Koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 20'ye çıktığı ifade edildi.