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Spor

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni Koronavirüs nedeniyle askıya aldı

17 Mart 2020 15:57

UEFA, bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan EURO 2020'yi 1 yıl ertelemesinin ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını da Koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi geçene kadar askıya alma kararı aldı.

Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyonun yanında EURO 2020'nin de 2021 yılında oynanmasına karar verildi. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de akıbeti de merakla bekleniyordu.

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından olan L'Equipe'in haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de geçici bir süreliğine askıya alındı. Konuyla alakalı resmi açıklama bekleniyor.

 

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