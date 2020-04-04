T24 LogoT24 Logo
Magazin

Koronavirüs'e yakalanan Cansın Çekili, son durumu hakkında bilgi verdi

04 Nisan 2020 14:54

Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Cansın Çekili, evde tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.
 

İlaç tedavisi bitince yeniden test yapılacağını söyleyen Çekili, “Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum” açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

Cansın Çekilikoronavirüsson durumubilgi verdi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24