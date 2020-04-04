Koronavirüs'e yakalanan Cansın Çekili, son durumu hakkında bilgi verdi

Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde yer alan oyuncu Cansın Çekili, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Çekili “Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım. Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım” dedi.