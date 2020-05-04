Koronavirüs vakalarının 100 bini geçtiği Brezilya'da Bolsonaro mitinge katıldı

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 100 bini aştığı Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro kalabalık bir mitinge katıldı.

Koronavirüs için alınan tedbirleri ciddiye almayan, ülkenin normal hayata hızlı bir şekilde dönmesini savunan Bolsonaro, maske gibi önlemler almadan kalabalık bir mitinge katıldı. Bolsonaro'nun katıldığı mitingde Bolsonaro'nun "yalan haber" yapmakla suçladığı gazetelere bağlı çalışan foto muhabirlerin göstericiler tarafından darp edildi.

Mitingde konuşan Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin yaracağı ekonomik sonuçların virüsten daha ölümcül olacağını savundu.

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Brezilya'da özellikle yerel halkların sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğunu vurgulayan muhalif gruplar hükûmete bir açık mektup yazarak önlemlerin sıkılaştırılması çağrısı yaptı.

Brezilya'da şu ana kadar kayıtlı vaka sayısı 101 bin 47 olarak kaydedildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bini aştı.