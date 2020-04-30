Koronavirüs'ten 5 bin kişi öldü, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro "N'olmuş yani" dedi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine tepki göstererek, ülkede can kaybının 5 bini aşmasına "N'olmuş yani" ifadeleriyle yorumladı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Güney Amerika kıtasında, salgından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da Koronavirüs'le mücadelede Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, insanların hayatını hiçe saymaya devam ediyor.

Ülkede salı akşamı can kaybı sayısı rekor artışla beş bini geçti. Ülkede günlük ölüm sayısı 500 bandını aştı.

"N'olmuş yani, üzgünüm mucize yaratamam"

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro gazetecilerin beş bin ölümü hatırlatmasına, "N'olmuş yani. Üzgünüm ama benden ne yapmamı istiyorsunuz. Mucize yaratamam" dedi.

Başbakanın bu sözleri ülkede büyük tepki topladı. Bolsonaro'nun oğlu Carlos ise Twitter'da babasının sözlerinin liberaller tarafından çarpıtıldığını söyledi.

"Koronavirüs'e karşı alınan önlemler histeri"

Bolsonaro'nun sözlerinin ardından Estado de Minas gazetesi bu manşetle yayımlandı. Brezilya lideri daha önce Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri "histeri" olarak tanımlamıştı.

Bolsonaro Covid-19'u "hafif bir grip"e benzetmişti. Brezilya Devlet Başkanı geçen hafta ülkedeki önlemlere karşı düzenlenen protestolara katılmıştı. Bu protestoda Bolsonaro'nun sık sık öksürdüğü gözlemlenmişti.

Bir seferde beş tabut gömülüyor

Öte yandan Koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen ölümler Amazon yağmur ormanlarının en büyük şehri Manaus’ta o kadar hızlı arttı ki, kentin ana mezarlığında bir seferde beş tabut gömülüyor.

Belediye Başkanı Arthur Virgilio Neto, şehrin cenaze sisteminin çöktüğünü ve tabutların bitmekte olduğunu söyleyerek halktan ölülerini yakmasını istedi. Belediye Başkanı ayrıca mayıs ayında ölü sayısının 4 bine ulaşacağını sözlerine ekledi.