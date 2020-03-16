Koronavirüs'ün Seria A’ya zararı 670 milyon Euro

Sky Italia’nın haberinde kulüplerin bu sezon daha az maça çıkması sebebiyle özellikle yayın haklarından almaları gereken gelirlerin düşeceğini ve bunun yanında stat gelirleri de eklendiğinde 670 milyon Euro’ya yakın bir zararın oluşacağı yazıldı. Sezonun geri kalanı için iptal kararı alındığı takdirde ise bilançonun çok daha yükseleceği ifade ediliyor.

Yapılan değerlendirmede sezon iptal edilirse, gelirlerine kavuşamayacak olan özellikle düşük bütçeli takımların önümüzdeki sezona katılamama riski yaşayacağı belirtiliyor.