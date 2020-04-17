Koronavirüs'ün pik yapmasının beklendiği Brezilya'da Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

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Brezilya Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı görevden aldı.

Koronavirüs salgınını ciddiye almadığı, sosyal mesafe kurallarına uymadığı bilinen Bolsonaro, ülkedeki bilim insanlarının pandemiye karşı ciddi önlemler alınması gerektiği çağrılarına kulak asmadı. Sağlık Bakanı Mandetta ile Bolsonaro arasında sokağa çıkma yasağı, izolasyon önlemleri gibi konularda fikir ayrılıkları yaşanıyordu.

Brezilya'da valiler eyalet genelinde izolasyon önlemleri alırken Sağlık Bakanı Mandetta'nın önerileri doğrultusunda hareket etmişti. Görevden alınmasının ardından açıklama yapan Mandetta, "Bu zamana kadar iyi bir savaş verdik. Fakat savaşın başındayız" diyerek Brezilya'da pik noktasına haftalar sonra gelineceğini hatırlattı.

Öte yandan dün bir basın toplantısı gerçekleştiren Bolsonaro, "Yaşam paha biçilemez ama ekonomi ve istihdam normale dönmeli" diyerek alınan Koronavirüs önlemlerine karşı çıktığını yineledi. Sağlık Bakanı'nı görevden almasına gelen tepkilere yanıt veren Bolsonaro "Anlaşmalı bir ayrılıktı" dedi.

Bolsonaro, Sağlık Bakanı olarak onkolog doktor Nelson Teich'i atadı.

30 binden fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü Brezilya'da Jair Bolsonaro, Covid-19'u "küçük bir grip gibi" sözleriyle tanımlamıştı.