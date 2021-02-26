Koronavirüs'ün insan psikolojisi üzerine olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olan uygulama geliştirildi

Koronavirüs'ün psikoloji üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmeye yardım eden mobil uygulama geliştirildi. Hacettepe Üniversitesi'nin yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 'COVID-19 ve Toplum' projesi Türkçe'ye uyarlanarak kullanıma sunuldu.

Ekonomi ve sosyal hayata etkisiyle sık sık gündeme gelen Koronavirüs salgınının insan psikoloji üzerindeki etkileri de son günlerde tartışılmaya başlandı. Bu bağlamda çalışmalar yürüten Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, bir mobil uygulama geliştirdi.

Uygulama obsesif kompulsif bozukluk ile mücadeleye yardım edecek

Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenler, uygulamanın Koronavirüs salgını ile birlikte artış görülmesi ihtimali yüksek olarak değerlendirilen obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve kaygı üzerinde etki göstermesi için çalıştılar. 38 seviyelik bir oyun gibi kurgulanan uygulamayı kullanan kişiler, her gün ortalama 3 seviye geçerek 12 - 13 gün gibi bir sürede bu konuda destek almış olacaklar.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya, "COVID-19 Pandemisine İlişkin Ruh Sağlığı Çalışmaları" başlıklı projesi kapsamında geliştirilen uygulama ile ilgili olarak şu sözleri söyledi:

"Kişilerin kendi kendilerine yardım etmelerini sağlayacak bir telefon uygulamasını dilimize kazandırabilir miyiz, bizim insanlarımızın kullanmasını sağlayabilir miyiz?" temel amacımız buydu. Projede 2 semptom grubunu hedef aldık. Pandemide en fazla konuşulan hijyen davranışları ve korunma davranışları ile birlikte yıkanma ve özellikle bir şey kapma ve başkalarına bir şey bulaştırmaya ilişkin kaygının şiddetlenmesini bekliyorduk, bu nedenle OKB'yi hedef aldık. Bir de 'COVID kaygısını, COVID ile ilgili endişeleri nasıl hafifletebiliriz' bunu hedefe aldığımız telefon uygulamasını geliştirdik. Bu kişilerin daha sağlıklı düşünmelerine yardımcı olarak, duygularını daha iyi kontrol etmeleri, daha iyi düzenlemelerini hedef alan iki telefon uygulamasını dilimize kazandırdık."