Koronavirüs'ün en net görüntüsünü elde etmek için çalışan Avusturya'da Nanografik adlı şirket ve Viyana Teknik Üniversitesi, amacına ulaştı. Virüsün en net görüntüsü fotoğraflandı.

Koronavirüs'ün ilk kez fotoğrafı çekildi. Daha önceki versiyonları, hep gözlemlerin ışığı altında bilgisayarda oluşturulmuştu. Bu kez, çok farklı teknik kullanılarak, virüsün fotoğrafı çekildi ve aylarca süren çalışmayla da renklendirildi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, yeni tür Koronavirüs'ü (Sars Cov-2) görüntülemek için Avusturya'da Nanografik isimli bir kuruluş çalışma yaptı ve Cryo-EM Tomografi ve 3D sistemi kullanıldı.

Ardından Viyana Teknik Üniversitesi'nde aylarca süren çalışma sonucunda, virüsün bir bölümü kirli mavi, bir bölümü pembe çıkıntılı yüzeyleriyle tüm gerçek şekli ortaya çıkarıldı. Yeni teknoloji ile fotoğraflanan, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılan virüs artık biyolojik mikroskoplarla daha detaylı olarak incelenebilecek.