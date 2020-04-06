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Dünya

Koronavirüs'ün hiç görülmediği ada ülkesi Vanuatu'yu Harold kasırgası vurdu

06 Nisan 2020 21:30

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının hiç görülmediği dünyadaki birkaç bölgeden biri olan Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'yu vuran Harold kasırgası ülkede büyük bir yıkıma neden oldu.

Euronews'in haberine göre, Harold kasırgası bir hafta önce komşu ülke Solomon Adaları'nda etkili olmuş ve 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saatte 235 kilometre hızla esen fırtınanın gece yarısı en yüksek seviye olan kategori 5'e çıktığı belirtilirken, şimdiye kadar can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

270 bin nüfuslu ülkede birçok ev ve iş yeri sert rüzgar nedeniyle yıkılırken, ağaçlar devrildi, yüzlerce otomobil ve tekne savrularak kullanılamaz hale geldi. Çok katlı binaların olmadığı ülkede fırtınadan kaçan bir çok kişiyse çareyi dağlardaki mağaralara sığınmakta buldu.

2015'teki fırtına ülkenin 3'te ikisini yok etti

Pasifik Okyanusu'nda volkanik bir ada ülkesi olan Vanuatu'da 2015 yılında meydana gelen Pam kasırgası sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, ülke modern tarihinin en büyük maddi hasarına uğramıştı.

Dünya Bankası'nın verilerine göre Pam kasırgası sonrası Vanuatu'nun ekonomik değerlerinin üçte ikisi yok olmuştu.

TIKLAYIN - Pam kasırgası Vanuatu'yu yıktı geçti

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