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Dünya
Deutsche Welle

Pam kasırgası Vanuatu'yu yıktı geçti

Hızı saatte 340 kilometreyi bulan Pam kasırgası Güney Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’yu yıkıma uğrattı. 80 adayla iletişim kurulamıyor.

14 Mart 2015 14:28


Başkenti Port Vila'da evlerin yerle bir olduğu, fırtınanın ağaçları köklerinden söktüğü belirtiliyor. World Vision yardım örgütü çalışanı Chloe Morrison “Çok sayıda ev yerle bir oldu, sadece güçlü betonarme yapılar ayakta kalabildi ancak burada bu tür binaların sayısı az” dedi. Morrison'un tahminlerine göre ülkede 10 bin ila 44 bin arasında insan evsiz.

Meteorologlar tayfunun derecesini Kategori 5 olarak açıkladı. Fırtınanın hızının saatte 300 kilometreyi geçtiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in insani yardım koordinasyon merkezinin henüz teyit edemediği bilgilere göre en az 44 kişi hayatını kaybetti. UNICEF sözcüsü Alice Clements bölgede “15 ila 30 dakika boyunca tam bir dehşet ortamının yaşandığını” belirtti.

Bölgedeki iletişim hatlarının tamamen koptuğu 80 adanın dünyayla bağlantılarının kesildiği belirtiliyor. Kasırganın yol açtığı yıkımın boyutları bu nedenle henüz tam olarak bilinmiyor.

Başkent Port Vila'da yaklaşık 65 bin kişi yaşıyor. Fırtınanın güneye doğru ilerlediği kaydedilirken, Birleşmiş Milletler verilerine göre buradaki adalarda 32 bin kişi ikamet ediyor. Birçok insan basit barakalarda kalıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HızıPamGüney PasifikVanuatuPort VilaVisionChloe MorrisonKategoriMilletlerAlice ClementsBirleşmiş MilletlerWelle Türkçe AFP DPA Reuters

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