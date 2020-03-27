Koronavirüs'ün benzeri pangolinde bulundu, uzmanlar 'yemeyin' uyarısı yaptı!

Dünyada ölümlere neden olan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) benzeri Pangolin isimli memelide kesin olarak bulundu. Uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu ve pazarlarda satışının yasaklanması istendi.

Sydney Üniversitesi’nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide Koronavirüs'le genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Virüsün bulunduğu “Malayan Pangolin” Çin’in güneyinde yaşıyor.

NTV'nin haberine göre; Nature isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu hayvanla temasın çok ciddi sonuçları olacağı belirtildi. Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes, Güney Çin’deki pangolinlerde hastalığı yaratan Koronavirüs'ün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken, benzer virüslerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

SARS kaynağı da pangolin

Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti. Profesör Holmes, vahşi yaşamda birçok virüsün bulunduğunu ve bunların gelecekte insanlara ciddi zarar verebileceğini de belirtti.

Bu bulgu, vahşi hayvanların insanlar tarafından besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini gösterirken, bu tür hayvanların satışının da yasaklanması gerektiği belirtiliyor.

Pangolin nedir?

Pangolin, çoğunlukla Uzak Doğu’da görülen pullu memeli bir hayvandır. Gececil olan bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.